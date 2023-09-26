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В Печорах стартовал первый заезд всероссийского проекта «Истоки.Школа»

В первом заезде исторического проекта примут участие 70 человек со всей России

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Газета.Ru

В Печорах стартует первый заезд всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Сохраняя память». Он пройдет с 26 сентября по 2 октября в молодежном круглогодичный образовательный центр «Истоки», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В рамках проектах 70 молодых историков, архивистов и работников музеев вузов со всей страны обсудят вопросы сохранения исторического прошлого, а также доработают инициативы, сформулированные на одном из заездов молодежного историко-культурного форума «Истоки».

«Сохранение исторического прошлого — это тема, которая без должной ответственности и постоянной работы над развитием наследи может угаснуть или превратиться в ложь. Она единым импульсом связывает сквозь века целые поколения. За реализацией этой идеи стоит не только будущее современников, но и вклад в жизнь наших детей и их будущего», — отметил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

Также для участников проведут экскурсионную и полезную программы: молодые люди посетят Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и помогут в благоустройстве внешнего облика города Печоры.

Отмечается, что главным партнером звезда стал Музей Победы, который уже второй год принимает активное участие в формировании программы заезда, приглашении спикеров, а также модерации проектной деятельности.

«История и историческая память должны стать «живыми», формировать душевные переживания и становиться подлинно личными. Мы готовы поддержать все идеи участников и помочь их воплотить! Вместе мы сможем сохранить и передать новым поколениям традиции и ценности нашего народа», — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На протяжении пяти дней участники будут работать над созданием музейно-выставочного пространства круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки». Участникам будет необходимо начать реализацию идей и составить дорожную карту проекта. Помогать участникам заезда будут порядка 12 добровольцев из волонтерского корпуса от Росмолодежь.Добро.

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