Москвичи не планируют отказываться от личного транспорта

За последние 5 лет число размещаемых авто в Москве на Авито Авто не меняется. Об этом в рамках дискуссии «Пути развития транспортной отрасли: современный автопром и городской транспорт» Музея Транспорта Москвы и Авито Авто заявил управляющий директор компании Кирилл Вотяков.

Во время дискуссии эксперты обсудили изменения, которые случились с городским транспортом за последнее время, роль личного транспорта, ситуацию на российском авторынке и в автопроме, а также определили тенденции их развития на ближайшее будущее.

По словам Вотякова, с развитием городского транспорта отказ от личного в Москве не прослеживается. «В Москве и области продавцы размещают в среднем 3000 авто ежедневно на платформе. Это значение стабильное последние 5 лет, за исключением ограничений в ковид весной 2020 года», — сказал он.

Также он отметил, что рынок новых авто и с пробегом стабилизировался. При этом, основным по размеру остается рынок авто с пробегом.

«Покупателей и продавцов таких авто становится все больше. Сейчас в Москве в день более 1 млн пользователей выбирают авто на платформе. Каждую минуту в Москве и Московской области размещается 3 предложения о продаже авто. За год это более 1 млн авто. За три года дневная аудитория платформы выросла в 2.5 раза», — добавил Вотяков.

Участники обсуждения также отметили, что отношение россиян и москвичей в частности к китайским автобрендам значительно изменилось. Как рассказал директор бренда Exeed Геннадий Баранов, взрывной рост интереса произошел за последние три года.

«За 2021 мы продали всего 2 200 автомобилей — это был достаточно скромный результат, в 2022 году мы увеличили его в 5,5 раз, продав 12 300 автомобилей. А за 8 месяцев текущего года мы уже продали на 100% больше, и к концу 2023, скорее всего, это число достигнет 50 000 единиц. На следующий год у нас стоят еще более амбициозные планы, в том числе, вывод на российский рынок электромобиля», — уточнил он.

В свою очередь, директор по развитию новых бизнес-моделей в Авито Авто Николай Манайкин отметил, что 16% автомобилей в Москве продаются за 1 день, а по ликвидным моделям этот показатель достигает 33%. Это говорит о высокой конкуренции за ликвидные автомобили на рынке и запросе на быструю продажу, пояснил он.

«В первом полугодии 2023 года в московском регионе 2 китайских марки авто входят в топ-10 самых ликвидных в возрастном сегменте до 6 лет. Среди самых ликвидных моделей в Москве и московской области — китайский автомобиль — на 5-м месте по скорости продаж за тот же период», — сказал Манайкин.