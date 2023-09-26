Врач назвала вид масла, особенно полезный для пожилых людей

Представителям старшего поколения стоит включать в свой рацион конопляное масло, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Самый главный плюс такого масла — это полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые нам для правильного функционирования нейронов мозга, синтеза гормонов, жирового обмена, уменьшения вредного холестерина, который у пожилых часто повышен», — сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, в этом масле содержится хлорофилл, обладающий противоопухолевым и противоканцерогенным действием.

«Конопляное масло оказывает легкий слабительный эффект, это тоже хорошо для пожилых. Также оно улучшает кожу, волосы, ногти и будет полезно при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите», — добавила Мухина.

Она порекомендовала покупать конопляное масло холодного отжима, чтобы в нем сохранились все полезные компоненты. Хранить его можно в темном месте не более полугода. Такое масло можно будет добавить в холодные или теплые блюда, однако, жарить на нем нельзя, заключила врач.

До этого Марият Мухина говорила, что горький шоколад оказался полезным продуктом для пожилых людей — он может стабилизировать уровень холестерина в крови, а также поддержать работу мозга.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогут пожилым людям улучшить память.