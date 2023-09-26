«Удар по карману»: россиянам назвали причину роста цен на запчасти и резину

В России растет стоимость автозапчастей, из-за чего поднимаются цены на ремонт машин в автосервисах. Новым «ударом» по кошелькам автовладельцев станет предстоящая смена летней резины на зимнюю, отметил в беседе с НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Повышение цен он объяснил неустойчивым курсом рубля.

«Цена за услуги работников автосервиса остались на прежнем уровне, а вот сами запчасти дорожают в зависимости от курса доллара: насколько ослаб рубль, настолько выросли цены на автозапчасти», — сказал Казаченко, подчеркнув, что дорожает сейчас все, что зависит от импорта. Причем изменения затрагивают все марки машин.

«Ощутимо ударит по карману и предстоящая смена летней резины на зимнюю», — предупредил эксперт.

Напомним, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость автозапчастей, используемая для расчетов по выплатам ОСАГО, выросла на 1,4%.

В то же время средняя цена нового легкового автомобиля, по данным «Автостата», в августе впервые превысила отметку в 3 млн рублей и составила 3,1 млн рублей.