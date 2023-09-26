Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Удар по карману»: россиянам назвали причину роста цен на запчасти и резину

Автоэксперт Казаченко: запчасти и резина дорожают из-за курса рубля

close
100%
Наталья Горшкова/РИА Новости

В России растет стоимость автозапчастей, из-за чего поднимаются цены на ремонт машин в автосервисах. Новым «ударом» по кошелькам автовладельцев станет предстоящая смена летней резины на зимнюю, отметил в беседе с НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Повышение цен он объяснил неустойчивым курсом рубля.

«Цена за услуги работников автосервиса остались на прежнем уровне, а вот сами запчасти дорожают в зависимости от курса доллара: насколько ослаб рубль, настолько выросли цены на автозапчасти», — сказал Казаченко, подчеркнув, что дорожает сейчас все, что зависит от импорта. Причем изменения затрагивают все марки машин.

«Ощутимо ударит по карману и предстоящая смена летней резины на зимнюю», — предупредил эксперт.

Напомним, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость автозапчастей, используемая для расчетов по выплатам ОСАГО, выросла на 1,4%.

В то же время средняя цена нового легкового автомобиля, по данным «Автостата», в августе впервые превысила отметку в 3 млн рублей и составила 3,1 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях