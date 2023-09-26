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Спасшего троих детей из огня мигранта Аветисяна выдворяют из России

Мигранта из Армении, спасшего троих детей в Екатеринбурге, выдворяют из России

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Геворг Аветисян/VK

Спасшего троих детей из пожара армянского мигранта Геворга Аветисяна выдворяют из России. Об этом сообщает e1.ru.

По информации портала, причиной решения суда о депортации стало то, что Аветисян просрочил миграционные документы. Это произошло в ходе отбытия условного срока, когда мужчина не мог выезжать за пределы России — для получения документов ему необходимо было покинуть страну.

«В паспортном столе мне объяснили, что надо выехать за границу, чтобы получить новый документ. Но до 20 мая действовало ограничение на выезд даже из города из-за условного срока. Выехать из страны я не мог тем более», — пояснил Аветисян.

Сейчас армянский мигрант находится в изоляторе, ожидая выдворения из страны. В России он воспитывал трех дочерей, которые остались с ним после развода.

«Даже не дали забрать ребенка из школы. Я в изоляторе уже две недели. Мы с адвокатом подали апелляцию в Облсуд, сегодня он принял решение оставить все без изменения. Мы хотим обратиться к омбудсмену, заявить о нарушении прав человека и будем подавать жалобу в кассационный суд», — рассказал мужчина.

В январе 2019 года Аветисян спас троих детей из огня в Цыганском поселке. Он, проезжая мимо горящего дома, остановился, разбил окно и вытащил оттуда троих несовершеннолетних. После этого ему вручили награды спасатели, Следственный комитет и консул Армении.

Ранее актер Алексей Панин оценил свои шансы на депортацию после дебоша в Эстонии.

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