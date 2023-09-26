В Полтавской области произошел взрыв

Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области днем 26 сентября, информацию подтвердил глава областной администрации Дмитрий Лунин. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«В Лубенском районе раздался взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе», — уточняется в публикации Лунина.

В настоящий момент на территории Полтавской области сохраняется воздушная тревога.

Подробности взрыва в Полтавской области больше не приводятся.

Утром 26 сентября стало известно, что воздушная тревога звучала в шести областях Украины. Согласно данным карты, тревога была объявлена в 6.13 мск в Николаевской области, а затем распространилась на другие области.

Также в Сумской и Черниговской областях Украины объявлялась воздушная тревога 25 сентября.

На прошлой неделе в Харьковской и Николаевской областях Украины звучала воздушная тревога.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.