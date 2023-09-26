В Хакасии поймали браконьеров из Сирии, охотившихся нa краснокнижных coкoлoв

Инспекторы Охотнадзора Хакасии поймали браконьеров, охотившихся нa краснокнижных coкoлoв. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Четырех граждан Сирии, передвигавшихся на двух внедорожниках, остановили 23 сентября в районе села Соленоозерное.

В ходе досмотра автомобилей полицейские нашли 36 силков, 9 наголовников, пеленки и коробку с голубями, которых браконьеры планировали использовать в качестве живой приманки. При себе у задержанных было оружие и, как уточняется, разрешение на добычу пернатой дичи.

В отношении охотников составили административные протоколы. Теперь за действия, которые могли привести к сокращению численности краснокнижных видов птиц, им грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее трое мужчин попытались вывезти из России в Казахстан восемь хищных птиц.