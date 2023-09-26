В украинском детском лагере произошел пожар

В детском лагере в Ивано-Франковской области на западе Украины, где отдыхали 148 детей из Киева, вечером 25 сентября произошел масштабный пожар. Об этом сообщает местный паблик «Реальный Киев».

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что никто из детей не пострадал. Их переселили в ближайший детский лагерь и обеспечили предметами первой необходимости.

26 сентября детей увезут в Киев, через сутки они уже будут дома.

«Для тех детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечен развоз от вокзала в районы их проживания», – уточнил Попко.

В этот день также сообщалось, что третий за утро 26 сентября взрыв произошел в Кривом Роге на Украине.

В ночь на 26 сентября сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.