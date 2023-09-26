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В Анголе стартовал финал конкурса по управлению виртуальным бизнесом

В финале Global Management Challenge примет участие команда из Югры

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Global Management Challenge Россия/VK

В Анголе состоялась официальная церемония открытия мирового финала чемпионата Global Management Challenge. Всего за мировое первенство будут соревноваться 15 команд, которые состоят из студентов, представителей бизнеса и государственных служащих из стран Европы, Африки и Азии, сообщает пресс-служба конкурса.

Россию на международной арене представляет команда, состоящая из сотрудников органов государственной власти и подведомственных им учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ugrateam-management. В ее состав входит финалист конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Александр Деменко.

«В прошлый раз команда России на мировой арене достигала наивысшего результата в 2019 году в Екатеринбурге. В этом году у нас снова собрался сильный состав, который готов составить конкуренцию любой команде из любой страны мира. Почти участники все в нашей команде имеют опыт участия более 7–8 лет в GMC», — отметил директор Института организационного развития и стратегических инициатив, руководитель GMC в России Вячеслав Шоптенко.

Команда из России Ugrateam-management накануне стала лучшей среди множества команд страны на национальном финале российского этапа чемпионата в июле 2023 года в Перми. Участники команды Павел Ципорин и Александр Деменко являются выпускниками программы «Лидеры изменений Югры» Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, также в 2012 году Павел окончил Президентскую академию по специальности «Экономика и управление предприятием».

Участникам мирового финала предстоит в смоделированных условиях на протяжении пяти виртуальных кварталов управлять компанией на основе комплексного компьютерного бизнес-симулятора. 6 лучших команд по итогам первого дня мирового финала станут участниками суперфинала, по результатам которого будет объявлена лучшая команда мира. Этот мировой финал является 43 по счету за все время проведения Global Management Challenge.

Всего участниками мировых соревнований за все время стало более 1 млн человек, в российском этапе чемпионата за 17 лет его существования приняли участие более 100 тыс. человек.

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