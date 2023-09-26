В Красноярске мужчина задержан за сутенерство и содержание борделя вместе с сыновьями

Мужчина и его сыновья содержали бордель и вовлекали девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Недавно полицейские получили информацию о том, что в массажном салоне в Советском районе Красноярска сотрудницы оказывают услуги интимного характера. Силовики, прибывшие по указанному адресу, установили, что девушки, работающие там, действительно предоставляют сексуальные услуги за денежное вознаграждение. В момент проверки в салоне находились две секс-работницы 1997 года рождения и администратор.

Выяснилось, что бордель открыл житель города 1965 года рождения вместе со своими сыновьями, родившимися в 1996 и 2002 годах. Подозреваемые в вовлечении в занятие проституцией были задержаны. С этой целью они, как было установлено, публиковали в сети объявления о наборе массажисток в свой салон. В отношении родственников возбуждены уголовные дела.

«Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его подельникам – запрет определенных действий. В настоящее время полицейские устанавливают количество девушек, вовлеченных в противоправную деятельность», — сказано в заявлении ведомства.

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