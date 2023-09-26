Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мужчина задержан за сутенерство и содержание борделя вместе с сыновьями

В Красноярске отец и двое его сыновей открыли бордель и были задержаны

Мужчина и его сыновья содержали бордель и вовлекали девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Недавно полицейские получили информацию о том, что в массажном салоне в Советском районе Красноярска сотрудницы оказывают услуги интимного характера. Силовики, прибывшие по указанному адресу, установили, что девушки, работающие там, действительно предоставляют сексуальные услуги за денежное вознаграждение. В момент проверки в салоне находились две секс-работницы 1997 года рождения и администратор.

Выяснилось, что бордель открыл житель города 1965 года рождения вместе со своими сыновьями, родившимися в 1996 и 2002 годах. Подозреваемые в вовлечении в занятие проституцией были задержаны. С этой целью они, как было установлено, публиковали в сети объявления о наборе массажисток в свой салон. В отношении родственников возбуждены уголовные дела.

«Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его подельникам – запрет определенных действий. В настоящее время полицейские устанавливают количество девушек, вовлеченных в противоправную деятельность», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее сутенера и грабителя, находившегося в розыске 12 лет, задержали в Сочи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях