В Свердловской области юноша получил травму головы после поездки на багажнике машины

В Свердловской области поездка на багажнике машины закончилась для местного жителя госпитализацией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в городе Ирбит. По версии правоохранителей, девушка ехала на своем автомобиле марки Hyundai вместе с друзьями, когда пассажиры попросили ее прокатить их на капоте и багажнике. Водитель согласилась.

Один из участников выбрал для поездки багажник и во время небезопасной прогулки упал с машины. В результате 18-летний юноша получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием.

Полицейские выяснили, что на момент аварии девушка за рулем не была пьяна. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Мурманской области водитель ехал с загоревшимся колесом, пока оно не взорвалось.