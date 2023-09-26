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В Свердловской области юноша получил травму головы после поездки на багажнике машины

В Свердловской области юноша прокатился на багажнике и получил травму головы

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В Свердловской области поездка на багажнике машины закончилась для местного жителя госпитализацией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в городе Ирбит. По версии правоохранителей, девушка ехала на своем автомобиле марки Hyundai вместе с друзьями, когда пассажиры попросили ее прокатить их на капоте и багажнике. Водитель согласилась.

Один из участников выбрал для поездки багажник и во время небезопасной прогулки упал с машины. В результате 18-летний юноша получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием.

Полицейские выяснили, что на момент аварии девушка за рулем не была пьяна. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Мурманской области водитель ехал с загоревшимся колесом, пока оно не взорвалось.

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