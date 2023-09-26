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В Перми владелец арестованного в счет долгов автомобиля решился его поджечь, но передумал

Должник собирался сжечь свою машину, которую приставы собирались арестовать

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Пресс-служба ГУФССП

В Перми мужчина попытался сжечь свой автомобиль во время его ареста в счет долгов. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУФССП России.

40-летний местный житель задолжал физическим и юридическим лицам около 1 млн руб. Мужчина долгое время скрывался от судебных приставов, систематически игнорируя извещения от ведомства. Однако сотруднику федеральной службы удалось установить, что должник имеет в собственности машину LADA Vesta 2019 года выпуска.

Вскоре местонахождение мужчины и его автомобиля было установлено. Приставы, приехавшие по этому адресу с целью проведения исполнительных действий, заметили, что неплательщик сильно нервничает и всячески показывает свою неготовность расстаться с транспортным средством, которое в тот момент арестовывали на его глазах в счет многочисленных долгов.

В итоге владелец решился на отчаянный шаг и попытался кинуть в бензобак окурок, но судебным приставам удалось отговорить его от столь необдуманного поступка.

Машину отдали на ответственное хранение одному из взыскателей, а через три дня вернули ее собственнику, который нашел необходимую сумму и одномоментно погасил 20 задолженностей.

Ранее в Уфе мужчина сорвал со стены почтовые ящики и разбил ими пять машин на парковке.

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