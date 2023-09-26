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Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны

Следовавший под флагом РФ контейнеровоз запросил помощь у Турции из-за неполадки

Следовавший в Россию из Турции контейнеровоз запросил ночью помощь у турецкой береговой охраны из-за неполадки в двигателе. Об этом сообщает РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом РФ, запросил помощи в 02:30 по местному времени в 35 милях от берега (в Черном море — «Газета.Ru») в связи с неполадкой в двигателе», — сказал источник агентства.

Буксир береговой охраны Турции добрался до судна к утру, около 8 часов. Контейнеровоз предстоит отбуксировать на ближайшую ремонтную верфь.

По данным ТАСС, в данный момент судно находится примерно в 60 км от входа в Босфор.

Ранее сообщалось, что сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула. Инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. Произошло столкновение сухогруза New Legend длиной 228 метров и контейнеровоза Elbsun длиной 141 метр.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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