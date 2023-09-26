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Беженец из Судана надругался над 67-летней жительницей Франции около двери ее квартиры

Мужчина попытался изнасиловать 67-летнюю женщину на лестничной клетке

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Gerard Bottino/Global Look Press

Во Франции беженец из Судана попытался изнасиловать 67-летнюю женщину около ее дома. Об этом сообщает Actu17.

24 сентября 36-летний мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования пожилой женщины, был задержан в городе Тур. По версии следствия, он совершил сексуальное преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, легально находящийся на территории страны, увидел на улице местную жительницу и стал за ней следить. Когда пострадавшая зашла в жилой дом, злоумышленник также проник туда, догнал женщину на лестничной клетке, ударил ее и закрыл ей рот рукой, чтобы она не закричала. Затем и потерпевшая, и насильник упали на пол, и последнему удалось частично раздеть свою жертву.

В этот момент сдавленные крики женщины услышал ее сосед. Он вмешался, спугнул нападавшего, а затем сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подозрительного пьяного мужчину в брюках с расстегнутой ширинкой. Его доставили в участок. По данным прокурора, ранее задержанный в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Пострадавшую госпитализировали с целью обследования.

Ранее в Ницце женщина пережила пытки и была изнасилована двумя грабителями на парковке.

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