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Академик Университета Чарльза Дарвина признался в сексуальном насилии над 40 собаками

В Австралии специалист по крокодилам признался в жестоком изнасиловании 40 собак

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Shutterstock

В Австралии эксперт по крокодилам признал себя виновным в сексуальном насилии над животными. 51-летний Адам Роберт Корден Бриттон пытал и сексуально эксплуатировал более 42 собак. Об этом пишет The Guardian.

Известный эксперт является также академиком Университета Чарльза Дарвина. Он признал себя виновным по множеству обвинений в жестоком обращении с собаками.
Первый преступный эпизод произошел в 2014 году, насилия над животными продолжалось вплоть до его ареста в апреле 2022. Следствие установило, что пострадало 42 собаки.

Бриттону было предъявлено 56 пунктов обвинения в Верховном суде. Он также признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в передаче материалов о жестоком обращении с детьми.

Прежде чем прокурор Марти Ост зачитал согласованные факты обвинений, главный судья Майкл Грант призвал слушателей, сотрудников службы безопасности и средства массовой информации покинуть суд.

«Эти факты содержат материал, который можно охарактеризовать только как гротескные и извращенные акты жестокости, которые вызывают беспокойство и которые, по моей оценке, могут вызвать нервный шок», — уточнил судья.

Как пишет издание, подробности преступления слишком ужасны, чтобы их публиковать, но в результате насилия погибли 39 собак.

«Преступник имел садистский сексуальный интерес к животным и в частности, к собакам», — уточнил прокурор.

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