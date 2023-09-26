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Скандинавский метод сна признали спасающим браки

Газета The Sun рассказала о сне, который спасает браки в Скандинавии

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Shutterstock

Согласно информации, опубликованной в газете The Sun, в Дании, Норвегии и Швеции семейные пары предпочитают использовать два одеяла для сна вместо одного большого. Это практика, которая не только может улучшить качество сна, но и благотворно сказывается на отношениях в паре.

Исследования показывают, что спать в одной кровати может вызывать разногласия из-за одеял и приводить к плохому сну. Поэтому скандинавский метод сна, при котором каждый партнер спит под своим одеялом, становится все более популярным.

По данным Фонда сна, пары, которые используют отдельные одеяла, реже ссорятся, спят лучше и могут регулировать свою температуру во время ночи. Этот подход помогает создать близость между партнерами и улучшить качество их сна.

Ранее психологи выяснили, как плохой сон может довести пару до разрыва отношений. Эксперты провели три теста, чтобы установить взаимосвязь между сном, чувством гнева и воспринимаемым качеством отношений. В экспериментах приняли участие около 700 человек, которые состояли либо в браке, либо имели долговременного партнера.

Ранее эксперты рассказали, почему не стоит спать на животе.

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