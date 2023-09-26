Рождаемость на Украине может стать самой низкой в мире

Рождаемость на Украине может достичь самого низкого уровня в мире, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Как указывается в статье, на Украине разворачивается беспрецедентный демографический кризис, который представляет огромную угрозу для страны. Рождаемость, которая и так была самой низкой в Европе, может стать самой низкой уже во всем мире. В этом случае, прогнозируют демографы, население Украины составит менее 30 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун рассказал, что всего страну покинули около пяти миллионов человек, не считая тех, кто выехал в Россию.

Демограф добавил, что из этого количества треть составляют лица мужского пола.

До этого польский демограф Ариэль Драбинский заявил, что в настоящее время Украина «вымирает».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».