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Стали известны детали ЧП с упавшим на женщину потолком в Петербурге

В Петербурге женщина потеряла сознание, когда на нее упал потолок в доме

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В старинном жилом доме в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай — потолок обрушился на женщину. О пострадавшей Кристине Кащеевой рассказал корреспондент газеты «Известия» . Инцидент произошел 25 сентября в 4:40 утра. Кристина проснулась от резкого звука и обнаружила, что две плиты упали на нее, одна из которых закрывала ее тело. В результате женщина потеряла сознание, но вскоре пришла в себя и самостоятельно выбралась из-под завалов. Она больше беспокоилась за своих дочерей, которые спали в соседних комнатах.

Кристина сообщила, что потолок упал только в ее спальне, оставив на ее лице глубокую рану. Пришедшие сотрудники МЧС удивились, как она смогла выбраться из-под таких тяжелых плит. Женщина добавила, что дети прибежали к ней после грохота.

По данным издания, старинный дом стал разрушаться после начала капитального ремонта крыши, проводимого коммунальщиками. Прораб Сабир Сатаров утверждает, что они поднимают и опускают материалы лебедкой. Но пострадавшая Кристина утверждает, что у жителей есть видео, на котором видно, как строители просто сбрасывают мусор.

Ранее автобус с пассажирами чуть не попал под самолет в Кольцово.

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