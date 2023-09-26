Назван способ защитить жилье от мошенников

Юрист Кирилл Воробьев заявил, что для защиты жилья от мошенников нужно подключить СМС-оповещение о сделках с имуществом. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, оповещения о подаче любых заявлений в отношении недвижимого имущества можно подключить через личный кабинет Росреестра.

Воробьев подчеркнул, что в МФЦ нет оборудования, проверяющее паспорт, но СМС дадут возможность своевременно узнать о подаче документов посторонними и решить проблему.

Он добавил, что после того, как будет получено оповещение о попытке продать квартиру, владелец может наложить запрет на регистрационные действия в МФЦ и сообщить в полицию для приостановки сделки.

Воробьев добавил, что после этого человека могут поймать «на живца», который придет в МФЦ забирать документы, где его и задержат.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.