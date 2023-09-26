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В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Минобрнауки РФ предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Министерстве образования и науки Российский Федерации предложили отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года, абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на «Госуслугах». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отмечается, что подобная мера может облегчить поступление в иногородние университеты, а также снизит физическую нагрузку на вузы.

В министерстве подчеркнули, что также предлагается ввести ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний).

До этого министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в 2023 году российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников в среднем на 9%.

Фальков напомнил, что высшие учебные заведения вправе устанавливать стоимость обучения исходя из того, как выстраивают свою финансово-экономическую модель, и обратил внимание, что повышение стоимости обучения для второго и последующих курсов привязано к размеру инфляции.

Ранее в вузы России по квоте было зачислено около тысячи бывших участников СВО.

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