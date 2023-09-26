Азербайджан заявил об отправке медпомощи в Карабах, где произошел взрыв

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Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева объявила о доставке медицинских принадлежностей в Ханкенди (Степанакерт), где произошел взрыв на автозаправочной станции, с целью оказания помощи пострадавшим. Об этом пишет РИА Новости.

В официальном заявлении, распространенном администрацией Алиева, говорится, что взрыв произошел на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди 25 сентября.

«Для оказания помощи пострадавшим была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками и лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие средства, антибиотики и другие) для лечения 200 человек», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что вся помощь будет доставлена по маршруту Агдам --Аскеран — Ханкенди (Карабахский регион).

Вечером 25 сентября в Карабахе произошел взрыв. Рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению.

Число пострадавших пока не установлено, местные СМИ сообщают о десятках или даже нескольких сотнях раненых. Последние дни жители Карабаха массово покидают непризнанную республику, уехало уже почти 7 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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