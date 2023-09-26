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В Москве во вторник ожидается ухудшение погодных условий

В Москве в ночные и утренние часы 26 сентября местами ожидается туман

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В Городском хозяйстве Москвы предупредили горожан об ухудшении погодных условий во вторник утром, местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в публикации.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова уточняла, что в октябре в Москву вернется теплая погода до +18°C. Днем во вторник и среду ожидается «умеренное тепло», температура воздуха будет варьироваться от +7 до +15°C.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал о завершении в Москве бабьего лета и прогнозировал приближение холодного атмосферного фронта и дожди.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве был установлен рекорд температуры для 20 сентября.

По словам синоптика, к 15:00 20 сентября на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +24,3°C, а на Балчуге — до +24,9°C.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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