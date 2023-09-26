Врач объяснила, почему осенью часто бывает грустно

Осенняя хандра — это период, когда происходит резкая смена настроения на фоне сезонной динамики, связанной с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света, снижением температуры и дождливой погодой. Это все приводит к сокращению выработки гормонов счастья — серотонина и дофамина. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Елена Федорова.

«Хандра может быть спровоцирована частыми простудами и снижением иммунитета. В это время надо добавить в свой рацион витамины — антиоксиданты, адаптогены. Витамин С содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т.д. Витамин Е — в растительных масел, орехах, печени. Также стоит добавить витамин D, экстракт женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, хлорофилл, кордицепс, кверцетин, ашваганда. При выраженном стрессе можно добавить магний 400-800 мг, магниевые ванны с солью Эпсом», — объяснила врач.

Если вы заметили, что появилась повышенная утомляемость, можно сдать общий анализ крови, биохимический, проверить уровень витамина D (если этот показатель низок даже после летних дней, то дотация витамина D показана на довольно длительное время). Отклонения от нормы может означать начало воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии (а осенью часто возникают обострения хронических заболеваний).

«Очень часто наблюдается проблема выпадения волос, ломкость ногтей, сухость кожи осенью. Во многом это связано с тем, что летом больше солнца, водных процедур, полноценное питание, обогащенное фруктами и овощами, и меньше стресса, и когда наступает осенний период, организму требуется помощь в виде приема комплексов витаминов, увлажнения кожи, увлажнения воздуха в помещении с помощью увлажнителя, полноценного питания», — добавила она.

Побороть хандру поможет здоровый сон продолжительностью 7-8 часов, прогулки, соблюдение распорядка дня, увеличение двигательной активности и полноценное питание, резюмировала диетолог.

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