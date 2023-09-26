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Инфекционист ответил, когда в России начнется новый сезон гриппа

Врач Поздняков: ситуация с гриппом будет тяжелой из-за высоких температур

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Pexels

Первая волна сезонной заболеваемости гриппом в России ожидается в конце октября — начале ноября, в зависимости от региона. Многое будет зависеть от температур. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь».

«Холодная погода замедляет распространение вируса гриппа. Но синоптики обещают достаточно высокие для межсезонья температуры и теплую зиму. На этом фоне можно говорить, что ситуация с гриппом будет достаточно тяжелой», — объяснил он.

Основное показание для прививки — контакты с другими людьми. То есть, по словам врача, фактически вакцинироваться нужно почти всем.

«Если обратиться к национальному календарю прививок, то в него включены дети от шести месяцев, школьники и т.д. В группах особого риска находятся больные с тяжелой фоновой коморбидной паталогией, беременные и пожилые люди. Таким людям болеть гриппом категорически не нужно. Абсолютное противопоказание — это аллергическая реакция на предшествующую вакцинацию от гриппа. Как правило, это аллергия на куриный белок, который входит в состав вакцин. В подобной ситуации делать прививку нельзя. Также нельзя вакцинироваться в инфекционном или лихорадочном состоянии. После них обязателен медотвод от прививки на 2-4 недели, в зависимости от тяжести течения заболевания», — рассказал инфекционист.

Врач подчеркнул, что вакцина против гриппа регулярно меняется, а точнее — меняются штаммы, которые в нее входят.

«Грипп — это РНК-содержащий вирус, он быстро мутирует и без четкого понимание штамма, который будет циркулировать, противопоставить заболеванию было бы нечего. По всему миру есть специальные лаборатории, которые наблюдают за циркулирующими штаммами гриппа, анализируют их в предыдущий сезон и межсезонье. На основе собранных данных строится прогноз о том, какой штамм будет превалировать в грядущем эпидсезоне. Этот прогноз рассылается производителям вакцин. В соответствии с полученными данными они каждый год модифицируют свои вакцины. Без этого процесса прививка от гриппа действительно была бы бессмысленной», — добавил он.

Поздняков напомнил, что после вакцинации необходимо соблюдать режим дня в течение 3-4 суток, полноценно питаться и спать не менее восьми часов. Рекомендовано исключить контакты с инфицированными людьми.

«Сроки вакцинации действительно важны. Желательно вакцинироваться за две недели до предстоящего подъема заболеваемости. К его началу иммунная система уже должна быть простимулирована. То есть, если мы говорим, что первая волна гриппа придется на конец октября, то оптимальное время для вакцинации — начало этого месяца», — резюмировал врач.

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