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Мужчина с автоматом открыл огонь по людям в подмосковном Красногорске

Mash: в Красногорске вооруженный мужчина устроил стрельбу на улице

В подмосковном Красногорске три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями после ссоры на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Красногорске на Волоколамском шоссе, свидетелями конфликта группы мужчин стали многочисленные очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

На кадрах ролика возле остановки общественного транспорта группа мужчин выясняет отношения друг с другом, один из участников ссоры производит несколько выстрелов из автомата в оппонентов.

Двое мужчин получили ранения в живот, третий ранен в ногу, пострадавшие госпитализированы. Причина конфликта неизвестна, в правоохранительных органах инцидент пока не прокомментировали.

Ранее случайная прохожая пострадала в результате перестрелки в Махачкале.

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