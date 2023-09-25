Врач спас жизнь четырехлетнему ребенку на борту самолета

Врач-реаниматолог из Набережных Челнов спас маленького мальчика, которому стало плохо на борту самолета. Об этом сообщает городское управление здравоохранения в Telegram-канале.

Реаниматолог Евгений Думаньян летел рейсом из Нижнекамска в Санкт-Петербург, во время полета, когда лайнер уже набрал высоту, стало плохо четырехлетнему пассажиру. У мальчика поднялась высокая температура, начались судороги.

«Он был в полукоматозном состоянии, как во сне. Я оказал первую помощь, применил навыки реаниматолога. Мальчик пришел в сознание и протянул ручки к родителям», — рассказал врач.

Благодаря оперативной помощи медика удалось избежать экстренной посадки самолета с 200 пассажирами на борту.

Ранее пассажиры самолета спасли жизнь пенсионерке на рейсе из Москвы в Тюмень.