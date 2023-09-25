Британка очнулась во время удаления желчного пузыря и не смогла подать знак врачам

Жительница Великобритании очнулась во время операции по удалению желчного пузыря, но не смогла подать знак врачам. Об этом сообщает Daily Post.

Во время операции под общим наркозом в больнице города Бангор 33-летняя британка внезапно очнулась. Женщина все слышала и чувствовала, но пошевелиться и подать врачам знак не смогла.

Очнувшейся пациентке казалось, что она задыхается. Женщина испытывала сильную физическую боль и в результате на время потеряла сознание. Позже она вновь пришла в себя и хирурги это заметили.

«Вокруг меня раздались голоса, а потом я услышала: «Боже мой, она очнулась. Сделайте что-нибудь», — рассказала женщина.

После этого британка вновь заснула до окончания хирургического вмешательства — оно прошло успешно. Сейчас женщина восстанавливается после операции, а родственники советуют ей подать жалобу на больницу.

«Я чувствую себя немного травмированной. Не могу спать. Каждый раз, когда засыпаю, мне кажется, что я снова не могу дышать», — призналась женщина.

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