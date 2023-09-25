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Британка очнулась во время удаления желчного пузыря и не смогла подать знак врачам

В Великобритании женщина очнулась во время операции и не смогла пошевелиться

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Pixabay

Жительница Великобритании очнулась во время операции по удалению желчного пузыря, но не смогла подать знак врачам. Об этом сообщает Daily Post.

Во время операции под общим наркозом в больнице города Бангор 33-летняя британка внезапно очнулась. Женщина все слышала и чувствовала, но пошевелиться и подать врачам знак не смогла.

Очнувшейся пациентке казалось, что она задыхается. Женщина испытывала сильную физическую боль и в результате на время потеряла сознание. Позже она вновь пришла в себя и хирурги это заметили.

«Вокруг меня раздались голоса, а потом я услышала: «Боже мой, она очнулась. Сделайте что-нибудь», — рассказала женщина.

После этого британка вновь заснула до окончания хирургического вмешательства — оно прошло успешно. Сейчас женщина восстанавливается после операции, а родственники советуют ей подать жалобу на больницу.

«Я чувствую себя немного травмированной. Не могу спать. Каждый раз, когда засыпаю, мне кажется, что я снова не могу дышать», — призналась женщина.

Ранее в Улан-Удэ врачи 20 часов уговаривали родителей дать согласие на удаление аппендицита ребенку.

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