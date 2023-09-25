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Бегемот напал на смотрителя зоопарка во время кормления

Newsflare: в Китае смотритель зоопарка спасся бегством от напавшего на него бегемота

В зоопарке в китайской провинции Хуань бегемот набросился на смотрителя во время кормления, мужчине чудом удалось спастись. Об этом сообщает портал Newsflare.

Инцидент произошел в зоопарке в городе Чанша 24 сентября и попал на видео. На кадрах ролика, который сняли посетили зоопарка, смотритель кормил бегемота в вольере, животное неожиданно атаковало мужчину.

Смотрителю удалось выбежать из вольера и ускользнуть от огромной пасти гиппопотама, мужчине пришлось отбиваться от бегемота палкой и спасаться бегством.

По сообщению администрации зоопарка, сотрудник не пострадал, причины агрессии животного выясняются.

Ранее в Стамбуле три человека подверглись нападению обезьяны и попали в больницу.

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