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В центре Еревана началась массовая акция протеста

В центре Еревана началась массовая акция протеста против правительства Армении

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Irakli Gedenidze/Reuters

На площади Республики в центре Еревана началась акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает ТАСС.

Как сообщается, на площади, в непосредственной близости от которой находится здание армянского правительства, уже собралось свыше 2 тысяч человек. Жители Армении продолжают приходить на протестную акцию.

Митингующие выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют власти республики и лично Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

Накануне служба национальной безопасности Армении заявила, что задержала восемь человек по подозрению в подготовке к вооруженному захвату власти в стране.

23 сентября стало известно, что акции оппозиции Армении с требованием отставки Пашиняна прошли в крупнейших городах страны. Речь шла о Ереване, Гюмри и Ванадзоре.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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