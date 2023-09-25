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Эстонские подростки напали на пожилую женщину в Таллине за русскую речь

РЕН ТВ: в Эстонии группа подростков напала на пенсионерку за русскую речь

Таллинские подростки унизили и ударили пожилую женщину, которая разговаривала на русском языке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 сентября в центре Таллина, происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах ролика группа подростков подбегает к пожилой женщине, сидевшей на скамейке, и начинать оскорблять ее, в какой-то момент один из юношей бьет пенсионерку по лицу.

По свидетельствам очевидцев, молодым людям не понравилось, что женщина говорила по-русски. Как сообщил в Telegram-канале спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов, нападение произошло на улице Вирну, подростков разыскивают.

Ранее на Урале мигрант-бизнесмен напал на охранника-инвалида, отказавшись платить за яблоко.

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