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Мужчина с пистолетом пытался ограбить офис микрозаймов в Москве

В Москве задержан мужчина, угрожавший пистолетом в офисе микрозаймов

На Рязанском проспекте в Москве мужчина пришел в офис микрозаймов с оружием и стал требовать деньги у сотрудниц. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в офисе микрокредитной организации и попал на записи камер видеонаблюдения. В помещение вошел мужчина и, угрожая сотрудницам офиса пистолетом, потребовал у девушек деньги, они передали ему наличные из кассы в сумме 19 тысяч рублей, после чего вызывали полицию.

Злоумышленника 46 лет удалось оперативно задержать по подозрению в совершении разбойного нападения, возбуждено уголовное дело. Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты травматический пистолет, кобура к нему и похищенные деньги.

Ранее под Белгородом мужчина ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт.

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