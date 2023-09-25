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Россиянам перечислили нетипичные симптомы, которые помогут распознать инфаркт

Эксперт «Гемотеста» Демьяновская: боль в животе может появиться из-за инфаркта

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Depositphotos

Чаще всего инфаркт сопровождается сильной болью за грудиной и в области сердца, появлением холодного пота, тревожности, ощущением нехватки воздуха, однако иногда недуг может протекать с нетипичными симптомами. Об этом Life рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Например, начинает сильно болеть живот или ноет нижняя челюсть, сигнализируя как будто бы о зубной боли. А может появиться чувство нехватки воздуха — без других признаков», — отметила специалист.

Помимо этого, инфаркт миокарда может маскироваться под другие заболевания, предупредила она. Например, абдоминальная форма проявляется болью в животе, тошнотой и рвотой. Ее можно спутать с острым отравлением, обострением холецистита или язвенной болезни. Кроме того, инфаркт способен маскироваться под инсульт. В частности, во время болезни могут появляться невнятная речь, проблемы с координацией движений.

Самым опасным течением инфаркта считается малосимптомное или бессимптомное. Оно характерно для людей с сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца. В этом случае единственным признаком может быть сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца, заключила Демьяновская.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что лучшими продуктами для профилактики инфаркта являются жирная рыба, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

Ранее были названы правила, которые помогут пожилым людям защититься от инфаркта.

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