Школьник пострадал от нападения алабая в Дмитрове

В деревне Савельево Дмитровского округа Подмосковья домашняя собака напала на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Соседский алабай сорвался с цепи, пробрался на участок, где гулял школьник, и набросился на мальчика. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Медики одной из подмосковных больниц диагностировали у ребенка многочисленные укушенные раны головы, конечностей и тела. По факту нападения животного на малолетнего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обстоятельства произошедшего устанавливают следователи прокуратуры.

Ранее собака укусила четырехлетнего мальчика за половой орган и раздробила ему бедренную кость.