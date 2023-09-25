Стоматолог развеял миф о безопасном употреблении сладких газировок через трубочку

Привычка пить сладкие газированные напитки через трубочку, чтобы не вредить зубам, на самом деле не решает проблему. В разговоре с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Артур Тумашевич объяснил, что при таком способе употребления в первую очередь страдает задняя поверхность зубов. Этому способствует ортофосфорная кислота, содержащаяся в лимонадах.

«Ортофосфорная кислота — это достаточно сильный растворитель, он применяется в стоматологии в большей концентрации при постановке пломб. При большом количестве и частоте употребления лимонадов наша поверхность эмали и дентина становится более шероховатая. Она визуально матируется и приобретает микропористость, потому что эта кислота нарушает всю привычную микрофлору, нарушает минеральный состав, поверхностно получается химический ожог. Если мы пьем через трубочку, то мы понижаем нагрузку на поверхность зуба, но абсолютно не защищаем внутреннюю поверхность зубов. Там формируется другой эффект: происходит заброс кислоты из желудка в полость рта, травмируется поверхность зуба, она разлагается и потом становится только хуже. Через трубочку переднюю поверхность зуба мы не повреждаем, но внутренняя поверхность всегда повреждается этими напитками», — объяснил врач.

По словам Тумашевича, вред зубам также приносят простые сахара, которые содержатся в газировках.

«Простые сахара после травления эмали зуба очень хорошо оседают на его поверхности. К ним прикрепляются как микроорганизмы в очень большом количестве, так и остатки другой пищи. Это как свежий незасохший лак — все к нему может прилипнуть. Далее из этого начинает развиваться кариозный процесс, либо пародонтологические процессы, если это, например, шейка зуба. Потому что десна тоже реагирует на эти вещи дополнительно воспалительными процессами», — сказал Тумашевич.

Врач также напомнил, что после употребления газировок нельзя сразу чистить зубы — это может привести к повышенной чувствительности.

«Если после употребления лимонадов начать зубы чистить, то получается очень неблагоприятная ситуация. Мы можем получить в будущем не только повышенную чувствительность зубов, но еще и стирание этих зубов. Поэтому ни в коем случае после питья таких напитков нельзя сразу чистить зубы. Надо выждать хотя бы час, чтобы начала формироваться защитная пленка на поверхности зуба», — заключил он.

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