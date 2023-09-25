Раскрыта судьба найденного грибниками в Подмосковье трехметрового питона

В Подмосковье грибники нашли запертым в ящике трехметрового питона. Они передали его спасателям, после чего змея попала в специальный реабилитационный центр для диких животных, рассказал телеканалу «360» директор ветклиники «Зеленый попугай» Владимир Романов.

Если в клинику приносят подобных животных, то врачи оценивают их состояние, а затем направляют в реабилитационный центр, отметил Романов. По его словам, рептилию отдадут хозяину, если он объявится, а если нет, то она останется в реабилитационном центре насовсем.

Здесь за питоном будут присматривать, жить он будет в террариуме с нижним и верхним обогревом. Кормить его будут крысами и кроликами.

«Для них нужны террариумы, естественно, которые у нас есть, — добавил ветеринар. — Также, например, нам черепах передают, у нас есть приют для брошенных, поэтому для нас передержка таких животных — не новость».

Если у питона не найдется хозяин, ему дадут новое имя – пока врачи верят, что за ним вернутся.

Российским грибникам ранее рассказали, как следует вести себя при встрече на природе со змеями.