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Нарусова сочла «глупостями» запрет поездок на отдых в Испанию

Сенатор Нарусова назвала глупостями решение Совфеда вынести ей предупреждение

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, отреагировала на вынесенное ей предупреждение Совфеда о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Я не комментирую эти глупости, все», — сказала Нарусова.

25 сентября в аппарате сенатора заявили «Газете.Ru», что не знают о вынесенном в отношении нее предупреждении из-за поездки в страну НАТО.

До этого источник ТАСС в Совфеде сообщил, что комитет по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову из-за поездок в страны НАТО во время спецоперации. По его данным, есть информация о пересечении границы Нарусовой 18 июля и 6 августа.

В начале августа в Telegram-каналах появились данные о том, что Нарусова отдыхала в Испании. Ксения Собчак опубликовала в сторис видео из Марбельи, где на заднем плане угадывается ее мать-парламентарий.

Ранее сенатор Нарусова опровергла информацию о своей отставке осенью.

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