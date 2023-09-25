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В одной из школ Астаны ребенок упал в лестничный пролет и попал на видео

В Астане ребенок упал в лестничный пролет в школе

В одной из школ Астаны ребенок упал в лестничный пролет. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

По данным Telegram-канала «PRO КАДРЫ KZ», инцидент произошел в школе-гимназии №14. Директора учебного заведения Дидара Байтасова после произошедшего уволили.

«Sputnik Казахстан» сообщает, что состояние упавшего в школьный лестничный пролет мальчика оценивается как среднетяжелое. Ребенок не нуждается в оперативном вмешательстве.

Сейчас мальчик находится в сознании. Ребенок рассказал, как произошло падение — его толкнул одноклассник.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем обеспечении безопасности жизни и здоровья детей.

Ранее на видео попала давка в казахстанской школе, где учатся несколько тысяч детей.

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