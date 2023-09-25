В одной из школ Астаны ребенок упал в лестничный пролет и попал на видео

В одной из школ Астаны ребенок упал в лестничный пролет. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
По данным Telegram-канала «PRO КАДРЫ KZ», инцидент произошел в школе-гимназии №14. Директора учебного заведения Дидара Байтасова после произошедшего уволили.
«Sputnik Казахстан» сообщает, что состояние упавшего в школьный лестничный пролет мальчика оценивается как среднетяжелое. Ребенок не нуждается в оперативном вмешательстве.
Сейчас мальчик находится в сознании. Ребенок рассказал, как произошло падение — его толкнул одноклассник.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем обеспечении безопасности жизни и здоровья детей.
Ранее на видео попала давка в казахстанской школе, где учатся несколько тысяч детей.