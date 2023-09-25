Татьяна Лазарева* готовит антироссийский проект для детей

В новом выпуске шоу «Ох, уехавшие», посвященного покинувшим Россию звездам шоу-бизнеса, ведущая Олеся Алексеева показала разговор пранкера Соряна с актрисой и телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). Специальным гостем выпуска стал журналист Сергей Соседов.

В разговоре с Лазаревой пранкер представился журналистом польского телеканала и предложил ей обсудить совместный медиапроект «Хорошие русские». Актриса сообщила, что уже подготовила проект для подростков, уехавших с родителями из России. Отмечается, что концепция YouTube-шоу, рассчитанного на аудиторию от 12 лет, предполагает навязывание детям «правильных» с точки зрения иноагента представлений о России и странах, в которые они переехали с родителями.

«Мы также хотим показать город с более привлекательной и радушной стороны, рассказать, что даже в чужой стране всегда есть места, где можно побыть в безопасности, где можно шутить на одном языке и открывать для себя хоть какие-то перспективы», — отметила Лазарева.

Также в разговоре она поделилась опасениями о сохранности своей недвижимости в России. «Да, есть квартира у нас. Боюсь, конечно, но что делать то, если даже продать за бесценок, деньги не вывезти. У меня заблокировали Сбер недавно, все. В этом смысле нелегко. Это как бы такой тяжкий камень лежит и лежит. Мы с Михаилом (бывший муж Лазаревой иноагент Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) – прим.) вместе ей владеем. Поскольку мы оба иноагенты там вообще… Я столько всего наговорила, что думаю, что вообще ничего не исправить. Без вариантов, короче», — заявила актриса.

В свою очередь Соседов подчеркнул, что в России есть много телеведущих, не уступающих Лазаревой.

«Имя им – легион – таким, как Таня. Их таких очень много. Что, у нее какая-то эксклюзивная внешность или какого-то редкого тембра голос? Дикторы центрального телевидения были не в пример круче», – сказал он. Также Соседов добавил, что Татьяна Лазарева никому не нужна в Испании. «В Испании кому она сдалась? Она никому там не нужна», — отметил он.