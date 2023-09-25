В Подмосковье завершили установку новых комплексов фотовидеофиксации

В Московской области завершили установку всех 600 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации, новые технические средства контроля ПДД были смонтированы в целях снижения аварийности и повешения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Новыми комплексами фотовидеофиксации оснастили 166 дорог в 48 городских округах Подмосковья. Наибольший объем работ провели в Подольске, Одинцове, Красногорске, Раменском и Пушкинском округах. Места установки — это потенциально аварийно-опасные участки и точки концентрации ДТП, выделенные полосы общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрёстки. Новые установленные комплексы помогут предупредить и снизить аварийность», — пояснил заместитель председатель правительства — министр транспорта Московской область Алексей Гержик.

Существующую группировку технических средств контроля соблюдения ПДД дополнили отечественные комплексы фотовидеофиксации последнего поколения – «Азимут 4», которые входят в ТОП-3 комплексов фотовидеофиксации и уже подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности в 42 регионах России. Способны распознавать 51 состав нарушений ПДД как типовые, к примеру, движение по обочине, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки, так и составы с использованием нейросетевой обработки данных: непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и другие. Одновременно комплекс может распознавать более 12 типов нарушений ПДД, а также марку и модель транспортного средства.

Система фотовидеофиксации Московской области – одна из самых передовых и эффективных на территории России в части снижения уровня аварийности. За 6 лет число ДТП, погибших и раненых в авариях сократилось более чем на 40%.