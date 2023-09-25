Врач рассказала, какие препараты повышают риск образования тромбов

Гормональные препараты могут повысить риск образования тромбов, если их принимать бесконтрольно. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Нужно понимать, что некоторые препараты имеют свойство повышать свертываемость крови, что может привести к тромбозу. Это гормональные препараты, в частности оральные контрацептивы», — уточнила врач.

Эксперт подчеркнула, что подобные лекарства можно принимать только после того, как их назначит врач. Поэтому она призвала отказаться от самолечения. Помимо этого, специалист сможет оценить состояние пациента.

«Многое зависит от исходного состояния организма. <...> У любого препарата есть как показания, так и противопоказания», — заключила Романенко.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева до этого советовала больше двигаться и употреблять достаточно жидкости, чтобы избежать появления тромбов в организме. Также она посоветовала заменить кофе и чай на обычную воду.

Главный врач Центра флебологии, хирург-флеболог Андрей Чупеев говорил, что снизить риски тромбообразования поможет обращение к специалистам, прохождение УЗИ-диагностики и «реальные» рекомендации врачей.

Ранее в Новосибирске врачи удалили у мужчины 30-сантиметровый тромб.