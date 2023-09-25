В Польше священники устроили секс-вечеринку в здании прихода

В польском городе Домброва Гурнича священники устроили вечеринку с мужчиной по вызову. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Инцидент произошел в здании, которое принадлежало приходу. Священнослужители не только пригласили мужчину, но и принимали «таблетки для улучшения потенции».

Во время мероприятия приглашенный потерял сознание по неизвестной причине. Один из гостей вечеринки вызвал скорую помощь, но впоследствии остальные отказались впускать на территорию медиков. Специалистам пришлось вызывать полицию.

«Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь», — сообщается в публикации.

Ранее в Волгограде устроившего пьяное ДТП священника отстранили от службы.