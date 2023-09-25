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Жители села под Новосибирском сообщили о нашествии енотовидных собак

Под Новосибирском енотовидные собаки стали нападать на жителей села Суздалка

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Все новости Новосибирска - VN.ru/VK

В Новосибирской области жители страдают от нападений енотовидных собак. Об этом сообщает vn.ru.

По словам живущих в селе Суздалка людей, нередко животные пробираются в сараи и крадут домашнюю птицу.

«Хищники утащили бесследно у нас из курятника 20 бройлеров», — сообщает одна из местных жительниц.

В некоторых случаях енотовидные собаки нападают и кусают хозяев птиц. Это продолжается уже несколько дет, но раньше подобных ситуаций было не так много. В результате жители села направили обращение в местную администрацию.

Как сообщает NGS.ru, в сельсовете подтвердили, что в районе много енотовидных собак, которые ходят стаями и охотятся, как правило, ночью.

Ранее в Бельгии зоологи забили тревогу из-за нашествия американских енотов-вредителей.

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