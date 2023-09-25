Экс-глава ЦБ назвал покойного Евгения Ясина своим учителем

Бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что скончавшийся экс-министр экономики РФ Евгений Ясин был хорошим управленцем и умел принимать ответственные решения. Дубинин отметил, что с Ясиным всегда можно было обсудить «сложные проблемы».

«Это был очень удивительно яркий честный человек, с которым всегда можно было обсудить сложные проблемы, прежде всего экономические. Я не был его непосредственным студентом, когда учился в университете, но вот когда во второй половине восьмидесятых годов мы начали работать над программами определенными, я все это время воспринимал Евгения Григорьевича как учителя. Он сам умел принимать ответственные решения, вообще принимать решения, что очень важно. На своем посту очень четко осознавал те позитивные и негативные последствия, которые могли наступить при том или ином решении вопроса. Он был хорошим управленцем, человеком, который готов брать на себя ответственность и делать то, что необходимо», — сказал он.

Дубинин подчеркнул, что преобразовать советскую экономику было нелегко, поэтому чувство меры в тех или иных решениях, которым обладал Ясин, имело большое значение.

«Времена были сложные. Сейчас часто преувеличивают ту свободу действий, которая якобы была у любых реформаторов, что можно было и так повернуть, и этак. На самом деле инерция нашей советской экономики была очень велика, и преобразовать ее было крайне сложно. Это задевало миллионы людей. И это чувство ответственности, меры, что можно делать, что нельзя, что бессмысленно — это очень важно было в тот момент. Большинство же готово было идти к рыночной экономике: красные директора хотели быть владельцами своих предприятий, рабочие готовы были идти в рынок, но не понимали, что это будет приносить. Роль таких людей, как Евгений Григорьевич, была очень важна именно для того, чтобы чувствовать, что реально можно сделать», — добавил он.

По словам Дубинина, Ясин внес большой вклад в рыночную экономику России, которая продолжает работать и сейчас, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку.

«На самом деле 90-е — это эпоха очень непростых компромиссов. Слушать друг друга — это не самая распространенная черта среди политиков того времени. Там часто слышали самих себя. А вот работая, что называется, на земле, в экономических министерствах, где приходилось работать Ясину, нужно было находить эти решения, договариваться с людьми. Результативно очень он это сделал. Конечно, не он один, но, безусловно, его вклад в эту рыночную экономику России огромный. А что она дает? Мы сейчас по результатам все время слышим, что рынок работает несмотря на сложные внешнеполитические ситуации и на давление, позволяет экономике развиваться, не так, может быть, как хотелось, но тем не менее это оказалось совсем не поражением реформ, а, наоборот, доказывает их своевременность и победу. Память о нем будет, я надеюсь, очень надолго в нашей стране», — заключил он.

Дубинин также выразил соболезнования семье и знакомым Ясина.

О том, что бывший министр экономики России Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни, сообщила в понедельник его дочь Ирина.

В конце августа сообщалось, что Ясина госпитализировали. По данным СМИ, у 89-летнего экономиста был отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.

Ясин — один из главных реформаторов 1990-х годов, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

Занимал должность министра экономики Российской Федерации с 1994 по 1997 годы. До сентября 2007 года являлся членом Федерального политического совета «Союза Правых Сил». Научный руководитель (1998—2022), затем почетный научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ранее бывший руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет.