В ЕС могли использовать шпионское ПО для взлома телефонов российских журналистов

Редакция издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) (в РФ включен в список иноагентов), основатели и главные редакторы которого были взломаны в Германии в начале этого года с помощью шпионского ПО, считает, что за кибератакой могло стоять европейское государство. Об этом пишет британское издание The Guardian.

После взлома телефона главреда издания один из членов европейского парламента высказал мнение, что, по всей видимости, правительства все чаще прибегают к таким методам наблюдения, которые когда-то применяла тайная полиция Восточной Германии «Штази».

По данным The Guardian, по меньшей мере четыре российских журналиста, трое из которых находятся в Латвии, получили предупреждение о взломе.

Расследование Citizen Lab в университете Торонто и некоммерческая организация Access Now позже подтвердили, что телефон главреда «Медузы» Галины Тимченко, использующий код страны Латвии, был взломан государственным ПО Pegasus, сложной шпионской программой, созданной израильской NSO Group. При успешном применении Pegasus способен взломать любой телефон и даже превратить его в устройство для удаленного прослушивания.

Независимые исследователи также подтвердили, что агентства в Латвии, Эстонии и Германии являются клиентами NSO Group и имеют доступ к шпионскому ПО.

Ранее был обнаружен новый способ взлома iPhone.