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В рязанской многоэтажке рухнул лифт

В Рязани в многоэтажном доме упал лифт

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Depositphotos

В жилом доме в Рязани упал лифт. Об этом сообщает издание «Рязанские новости» со ссылкой на читательницу.

Авария произошла 21 сентября в доме №19 по улице Зеленая. Жительница дома рассказала, что, возвращаясь с работы, заметила, что в подъезде не функционировал грузовой лифт. По словам женщины, сосед со второго этажа дал заявку о поломке в диспетчерскую.

«Через час я услышала громкий звук удара», — поделилась читательница издания, добавив, что после удара сработала пожарная сигнализация, а кнопка пожарной тревоги отошла от стены.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в Москве упал строительный лифт с людьми.

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