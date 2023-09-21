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Трое на электросамокате сбили женщину в Петербурге

В Петербурге трое на электросамокате сбили пожилую женщину

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге трое неизвестных, которые втроем ехали на кикшеринговом электросамокате, сбили пенсионерку. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидицу происшествия.

Инцидент произошел во дворе дома №10 по улице Маршала Новикова. По словам собеседницы издания, трое «на бешеной скорости» врезались в пожилую женщину, после чего подняли ее, а затем скрылись с места происшествия. Пострадавшая получила травмы головы, колена и руки.

Петербурженка помогла пенсионерке и отвезла ее в травмпункт. Женщина отметила, что врачи сообщат о случившемся в полицию.

Ранее в Петербурге самокатчик спровоцировал аварию с переворотом.

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