На Украине решили не арестовывать активы Коломойского

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не арестовал активы обвиненного по нескольким статьям бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия коррупции.

В сообщении обратили внимание, что следственный судья ВАКСа Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

В центре уточнили, что у документа были превышены процессуальные сроки, поэтому судья «просто закрыл дело».

В середине сентября украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко, предпринимателю сообщили о подозрении в организации подделки документов и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. А также — в приобретении имущества, полученным преступным путем.

Затем Коломойскому увеличили залог до $105 млн. Следователи установили, что с 2013 по 2020 год бизнесмен вывел за границу более $13 млн.

Ранее Коломойский — некогда один из самых богатых людей Украины — лишился статуса долларового миллиардера.