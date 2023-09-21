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В МВД раскрыли схему незаконной миграции в Россию

МВД: раскрыта схема получения гражданства РФ мигрантами с участием 27 россиянок

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Daniel Karmann/Global Look Press

МВД раскрыло преступную схему по получению гражданства РФ с участием 27 россиянок. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Следственное управление УМВД России по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины из страны ближайшего зарубежья, который организовал преступную группировку, помогавшую получать мигрантам документы для проживания в России. С декабря 2020 года по октябрь 2022 года злоумышленник за вознаграждение вписывал приезжих в свидетельство о рождении детей, рожденных в России, у которых отсутствовали сведения об отцах.

«После этого мигранты могли претендовать на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке. Таким образом было организовано незаконное пребывание 45 иностранных граждан в Брянской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областях», — рассказала пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, за свои услуги мужчина получил более 3,6 млн рублей.

Ранее в ЛДПР призвали ограничить поток мигрантов в Россию из стран СНГ.

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