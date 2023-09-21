В Омске четверых полицейских подозревают в торговле изъятыми сигаретами

В Омске возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которых подозревают в сбыте сигарет без маркировки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, начиная с 2018 года полицейские брали табачные изделия со склада для хранения вещественных доказательств. После этого они торговали изъятыми у предпринимателей сигаретами.

«В дистрибуции сигарет им помогали соучастники со стороны», — сообщается в публикации.

Как полагают правоохранители, в незаконном бизнесе принимали участие три сотрудника полиции из отдела экономической безопасности. Вместе с ними, по версии следствия, сигаретами торговал один участковый.

В отношении всех четверых возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и сбыт товаров без маркировки.

Ранее в Саратове водитель остановил маршрутку с пассажирами, чтобы зайти в ларек за сигаретами.