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В Омске четверых полицейских подозревают в торговле изъятыми сигаретами

Baza: в Омске четверо полицейских продавали изъятые сигареты

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Пресс-служба ФСБ России

В Омске возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которых подозревают в сбыте сигарет без маркировки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, начиная с 2018 года полицейские брали табачные изделия со склада для хранения вещественных доказательств. После этого они торговали изъятыми у предпринимателей сигаретами.

«В дистрибуции сигарет им помогали соучастники со стороны», — сообщается в публикации.

Как полагают правоохранители, в незаконном бизнесе принимали участие три сотрудника полиции из отдела экономической безопасности. Вместе с ними, по версии следствия, сигаретами торговал один участковый.

В отношении всех четверых возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и сбыт товаров без маркировки.

Ранее в Саратове водитель остановил маршрутку с пассажирами, чтобы зайти в ларек за сигаретами.

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