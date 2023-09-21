В Нижнем Новгороде открылся ежегодный рекламный форум

Уход западных компаний дал толчок для развития отечественного бизнеса, а вместе с тем – и для отрасли маркетинга. К такому выводу пришли участники пленарной сессии «Значение коммуникаций в экономической повестке России сегодня», которая состоялась в первый день XXIII Рекламного форума.

В рамках мероприятия эксперты обсудили итоги первого полугодия, представили результаты исследований и оценили перспективы для рекламного сегмента в сложившейся ситуации. Они сошлись во мнении, что российские производители как никогда заинтересованы в выводе продукции на рынок.

Согласно данным АКАР, которые привел вице-президент ассоциации Сергей Веселов, рекламный рынок достиг рекордных показателей в первом полугодии. По его словам, преодолен даже докризисный уровень. Он отметил, что этому поспособствовали такие факторы, как низкие показатели прошлого года и общий рост экономики.

«Самый большой прогресс может быть в той ситуации, когда появляется новый рынок или освобождается часть рынка. Тут можно быстро вырасти за те же деньги, за которые в обычной конкурентной среде доходы были бы меньше. 26 рекламодателей из топ-30 нарастили свои реальные рекламные бюджеты на 30%-40%», — заявил он.

В свою очередь, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отметил, что хотя ТВ и остается лучшей средой для знакомства потенциальных клиентов с новыми товарами и услугами, но аудитория стала чаще приходить за контентом в интернет. Он считает, что цифровые платформы – это масштабная и перспективная ниша для маркетологов.

Коммерческий директор Digital Alliance Виктория Радецкая рассказала, что тренды привели к тому, что появилась новая рекламная ниша. «Это люди, которые смотрят прямой эфир телеканалов через интернет. Таких людей уже 15,5 млн человек. Аудитория растет, и мы готовы предложить рекламодателям новый продукт», — заявила она.

По ее словам, экосистема «ТВ + онлайн» находится в балансе, а просмотры рекламных роликов в цифровой среде достигают высоких показателей.

Напомним, рекламный форум в Нижнем Новгороде – одно из самых масштабных событий индустрии. Дискуссионная площадка объединяет игроков отрасли, чтобы найти новые способы развития коммерческих коммуникаций и медиа-рекламного рынка. Ежегодно мероприятие посещают свыше 500 экспертов отрасли из более 20 регионов России и стран СНГ.